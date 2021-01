Zona rossa il 5 e 6 gennaio: centri commerciali chiusi, supermercati aperti (anche all’Epifania) (Di lunedì 4 gennaio 2021) Torna la Zona rossa in tutta Italia per concludere le festività natalizie. Dopo Natale, Capodanno, ora è il turno dell’Epifania. Martedì 5 e mercoledì 6 gennaio tornano divieti, negozi chiusi e spostamenti limitati per contenere i contagi da coronavirus come indicato nel “Decreto Natale” del 18 dicembre. Poi il 7 e 8 gennaio l’Italia torna td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 4 gennaio 2021) Torna lain tutta Italia per concludere le festività natalizie. Dopo Natale, Capodanno, ora è il turno dell’Epifania. Martedì 5 e mercoledì 6tornano divieti, negozie spostamenti limitati per contenere i contagi da coronavirus come indicato nel “Decreto Natale” del 18 dicembre. Poi il 7 e 8l’Italia torna td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

In zona rossa è confermato il divieto di uscita dalle 22 alle 5. Oggi il Paese è in zona arancione ma domani e dopodomani, martedì 5 e mercoledì 6 gennaio, tornerà in zona rossa. Da zona arancione a z ...

Stando alle indiscrezioni trapelate finora, per nessuna Regione scatterebbe la zona rossa dopo l’Epifania, ma al massimo la zona arancione. Dopo l’Epifania le Regioni torneranno al colore che avevano ...

