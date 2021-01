Zona arancione 9 e 10 gennaio, tutte le regole: spostamenti tra Regioni vietati fino al 15 gennaio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il governo consentirà le visite a parenti e amici ma sempre in due con i minori di 14 anni. Convocato in serata il consiglio dei ministri Leggi su corriere (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il governo consentirà le visite a parenti e amici ma sempre in due con i minori di 14 anni. Convocato in serata il consiglio dei ministri

Advertising

Agenzia_Ansa : Nel week-end 9 e 10 gennaio in tutta Italia saranno in vigore le misure previste per la zona arancione. Dal 7 genna… - fattoquotidiano : La bozza del decreto con le misure fino al 15 gennaio: Italia zona arancione in festivi e prefestivi, mai in più di… - LaStampa : Nella data “arancione” dopo giorni di zona rossa parcheggi esauriti e un lungo serpentone di persone in fila: “Per… - StudioZerbin : @Andrea_DIF @SkyTG24 Sono fermi teatri, cinema, palestre, oltre a bar ristoranti..tutto lo sport dilettantistico, s… - salernonotizie : Bozza decreto: zona gialla ‘rafforzata’ nei feriali, arancione nel weekend -

Ultime Notizie dalla rete : Zona arancione Zona arancione, tutte le regole in vigore QuiFinanza Zona gialla “rafforzata” nei giorni feriali, arancione nel weekend. Da lunedì scattano le fasce

Si va verso un decreto ad hoc - e non un'ordinanza del ministero della Salute - per stabilire le nuove misure restrittive per i giorni successivi all'Epifania. Un Consiglio dei ministri previsto inizi ...

Covid, oggi zona arancione. Domani si torna in zona rossa

A marzo, sempre stando ai parametri attuali, inizierà la distribuzione del vaccino ad ultra ottantenni e altri soggetti a rischio. La zona arancione, secondo gli scenario al vaglio, scatterà con l’rt ...

Si va verso un decreto ad hoc - e non un'ordinanza del ministero della Salute - per stabilire le nuove misure restrittive per i giorni successivi all'Epifania. Un Consiglio dei ministri previsto inizi ...A marzo, sempre stando ai parametri attuali, inizierà la distribuzione del vaccino ad ultra ottantenni e altri soggetti a rischio. La zona arancione, secondo gli scenario al vaglio, scatterà con l’rt ...