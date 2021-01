Watchmen | Paul Greengrass sul film mai realizzato | Poteva essere un disastro

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 4 gennaio 2021)ha parlato deldiche aveva ideato e non è mai stato girato, ammettendo che rischiava diun, l'acclamata opera di Alan Moore e Dave Gibbons, è quasi stato fonte di ispirazione di undiretto dache ora ha parlato apertamente del progetto che non è mai stato, ammettendo che potenzialmente rischiava diun. Ilmaker è intervenuto al podcast di MTV intitolato Happy Sad Confused e ha rivelato qualche dettaglio riguardante la sua visione dell'adattamente per il grande schermo della storia.ha spiegato ...