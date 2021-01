Valentina Paolillo | ex Mario Ermito Mi ha lasciato | ora mente | lui ci ripensa?

(Di lunedì 4 gennaio 2021), ex, al Grande Fratello Vip 2020 rivela alcuni dettagli sulla loro storia ma lei ribatte: "Mi ha, ora.."

Advertising

infoitcultura : L’ex ragazza di Mario Ermito è Valentina Paolillo: lui ne parla al GF VIP, lei condivide video sui social - AnnelieMoser : RT @Unf_Tweet: - prestia_fabio : RT @Unf_Tweet: - Unf_Tweet : -

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Paolillo

YouMovies

Valentina Paolillo, ex Mario Ermito, al Grande Fratello Vip 2020 rivela alcuni dettagli sulla loro storia ma lei ribatte: "Mi ha lasciato, ora mente.." ...Mario Ermito un attore emergente, soprattutto per quanto riguarda le fiction tv . E' nato il 2 ottobre del 1991 a Brindisi . In ...