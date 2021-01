Top Gun: Tom Cruise e il "trucco" per farlo sembrare più alto di Kelly McGillis (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il regista di Top Gun dovette ricorrere ad un trucco cinematografico per mascherare la differenza di altezza tra Tom Cruise e Kelly McGillis. Tom Cruise dovette indossare delle scarpe speciali con delle suole extra durante le riprese di Top Gun al fine di mascherare la differenza d'altezza che c'era tra lui e Kelly McGillis, la sua co-star: Tom è alto circa un metro e settanta mentre la McGillis sfiora il metro e settantotto. Cruise è quasi dieci centimetri più basso di Kelly McGillis e questo infastidì molto i dirigenti della Paramount. Per mascherare la loro differenza di altezza Cruise dovette indossare speciali stivali da cowboy e la McGillis recitò ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il regista di Top Gun dovette ricorrere ad uncinematografico per mascherare la differenza di altezza tra Tom. Tomdovette indossare delle scarpe speciali con delle suole extra durante le riprese di Top Gun al fine di mascherare la differenza d'altezza che c'era tra lui e, la sua co-star: Tom ècirca un metro e settanta mentre lasfiora il metro e settantotto.è quasi dieci centimetri più basso die questo infastidì molto i dirigenti della Paramount. Per mascherare la loro differenza di altezzadovette indossare speciali stivali da cowboy e larecitò ...

Advertising

albertishina : @Sab__19 Si vedilo tube riporta io sto vedendo top gun - utenteacaso1254 : Top gun, Maverick e Tom Cruise mi fanno stare proprio bene stasera - FuryBionda : Allora perché non iniziate a farvi i cazzi vostri invece di commentare i film in tv che adesso mi tocca guardare Top Gun mannaggia a voi - yohkatheryn : basra ho cambiato metto top gun ma vaffanculo - miki72plud : RT @AlbertoAngela_: C'è chi immagina come #TopGun Tom Cruise e chi mente. Il vero Top Gun è italiano. -