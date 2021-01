Tiki Taka stasera lunedì 4 gennaio in tv: orario, ospiti e anticipazioni (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tiki Taka – La Repubblica del Pallone, torna in tv stasera lunedì 4 gennaio su Italia 1. Il programma condotto da Piero Chiambretti andrà come di consueto in seconda serata sul canale Mediaset. ospiti della puntata odierna saranno il direttore amministrativo del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge e l’ex calciatore dell’Inter Mauro Bellugi, reduce da una delicata operazione alle gambe. Presenti anche Ivan Zazzaroni, Xavier Jacobelli, Andrea Di Caro, Giampiero Mughini, Franco Ordine e Pasquale Bruno, che commenteranno l’ultimo weekend calcistico. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 gennaio 2021)– La Repubblica del Pallone, torna in tvsu Italia 1. Il programma condotto da Piero Chiambretti andrà come di consueto in seconda serata sul canale Mediaset.della puntata odierna saranno il direttore amministrativo del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge e l’ex calciatore dell’Inter Mauro Bellugi, reduce da una delicata operazione alle gambe. Presenti anche Ivan Zazzaroni, Xavier Jacobelli, Andrea Di Caro, Giampiero Mughini, Franco Ordine e Pasquale Bruno, che commenteranno l’ultimo weekend calcistico. SportFace.

Calcio, l'ex calciatore dell'Inter Mauro Bellugi ospite a Tiki Taka dopo l'intervento alle gambe, in cui ha subito l'amputazione di entrambe.

