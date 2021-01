Serie B, cade la Salernitana e l’Empoli scappa. Colpo del Vicenza a Brescia (Di martedì 5 gennaio 2021) Si è chiuso con la vittoria del Vicenza al Rigamonti di Brescia con un rotondo 3-0 la 17.ma giornata di Serie B. Grande prova dei veneti, brutta prestazione della formazione di Dionigi. Vicenza in vantaggio al 35? del primo tempo con Da Riva abile a sfruttare un buco della difesa biancazurra di Papetti e bravo a superare Joronen con un tocco sul palo lontano. Il raddoppio del Vicenza arriva ad un minuto dall’intervallo: la rete la mette a segno Cappelletti di testa bravo ad anticipare Joronen uscito a vuoto. Nella ripresa la squadra di Di Carlo legittima il successo con il gol del 3-0 ancora con Da Riva che sfrutta al meglio un contropiede. Nel pomeriggio si sono giocate le altre partite con la sorprendente sconfitta della Salernitana in casa contro il Pordenone. Brutto inizio di anno ... Leggi su itasportpress (Di martedì 5 gennaio 2021) Si è chiuso con la vittoria delal Rigamonti dicon un rotondo 3-0 la 17.ma giornata diB. Grande prova dei veneti, brutta prestazione della formazione di Dionigi.in vantaggio al 35? del primo tempo con Da Riva abile a sfruttare un buco della difesa biancazurra di Papetti e bravo a superare Joronen con un tocco sul palo lontano. Il raddoppio delarriva ad un minuto dall’intervallo: la rete la mette a segno Cappelletti di testa bravo ad anticipare Joronen uscito a vuoto. Nella ripresa la squadra di Di Carlo legittima il successo con il gol del 3-0 ancora con Da Riva che sfrutta al meglio un contropiede. Nel pomeriggio si sono giocate le altre partite con la sorprendente sconfitta dellain casa contro il Pordenone. Brutto inizio di anno ...

