Salerno | Avossa | “Tutte le scuole in città sono pronte a ripartire” Video

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “ledelladia riprendere le lezioni in presenza”. A garantirlo, per la vicinanza e la conoscenza del grande lavoro fatto da tutti i dirigenti scolastici anche dellesuperiori, è l’assessore alla scuola del Comune di, Eva. Oggi, a margine di un incontro per presentare il portale che servirà a favorire l’orientamento scolastico nel comune capoluogo, l’assessore si è soffermato su alcuni aspetti relativi alla ripresa. Per quanto riguarda il tema dei trasporti è chiaro che bisognerà attendere l’esito dell’incontro in programma nella tarda mattinata di oggi presso l’unità di crisi della Regione Campania. Ma su tutti i ...