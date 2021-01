Rosario Central, Lavezzi torna in campo dopo il ritiro? Kily Gonzalez: “Per lui porte aperte” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Era il 27 novembre 2019 quando Ezequiel Lavezzi ha scelto di appendere gli scarpini al chiodo.L'ex attaccate originario di Rosario, al termine di una partita giocata con il club cinese Hebei CFFC, ha annunciato il suo addio al calcio giocato all'età di 34 anni, attraverso un messaggio pubblicato sui social. "Sarà la mia ultima partita come calciatore professionista. Sono stato molto felice all'interno del campo, me ne vado sentendomi utile! Grazie a tutti per il vostro affetto", le sue parole.In Cina, in tre anni e mezzo, il Pocho ha messo a segno 35 gol. Con la maglia del Napoli, invece, dal 2007 al 2012, ha segnato 38 gol in 156 presenze e vinto una Coppa Italia, mentre con la Nazionale argentina ha collezionato 51 presenze, siglando nove gol e arrivando secondo ai Mondiali del 2014. Reti e prestazioni che continuano a fare gola. Sì, ... Leggi su mediagol (Di lunedì 4 gennaio 2021) Era il 27 novembre 2019 quando Ezequielha scelto di appendere gli scarpini al chiodo.L'ex attaccate originario di, al termine di una partita giocata con il club cinese Hebei CFFC, ha annunciato il suo addio al calcio giocato all'età di 34 anni, attraverso un messaggio pubblicato sui social. "Sarà la mia ultima partita come calciatore professionista. Sono stato molto felice all'interno del, me ne vado sentendomi utile! Grazie a tutti per il vostro affetto", le sue parole.In Cina, in tre anni e mezzo, il Pocho ha messo a segno 35 gol. Con la maglia del Napoli, invece, dal 2007 al 2012, ha segnato 38 gol in 156 presenze e vinto una Coppa Italia, mentre con la Nazionale argentina ha collezionato 51 presenze, siglando nove gol e arrivando secondo ai Mondiali del 2014. Reti e prestazioni che continuano a fare gola. Sì, ...

