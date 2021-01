Roma, ecco Tiago Pinto: il nuovo direttore generale è sbarcato nella Capitale (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tiago Pinto, nuovo direttore generale della Roma, è sbarcato nella Capitale accolto dai Friedkin. Inizia la nuova avventura giallorossa Inizia ufficialmente l’avventura di Tiago Pinto come nuovo direttore generale della Roma. Dopo aver superato il coronavirus, l’ex Benfica è sbarcato oggi nella Capitale accolto dai Friedkin. Con l’inizio ufficiale del calciomercato invernale, inizia la nuova vita del dirigente portoghese. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 gennaio 2021)della, èaccolto dai Friedkin. Inizia la nuova avventura giallorossa Inizia ufficialmente l’avventura dicomedella. Dopo aver superato il coronavirus, l’ex Benfica èoggiaccolto dai Friedkin. Con l’inizio ufficiale del calciomercato invernale, inizia la nuova vita del dirigente portoghese. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

lucaciceroni : Ecco la #neve a #Bologna e in #Romagna. #allertameteo della protezione civile, rischio neve per #Firenze e #roma - forzaroma : Roma, ecco Tiago #Pinto: il nuovo gm è sbarcato a Fiumicino – FOTO #ASRoma - M_Prestisimone : È il giorno di Tiago #Pinto. Ecco le prime immagini del nuovo gm della Roma. È arrivato a Fiumicino con un volo da… - MrHeisenberg78 : La stanno apparecchiando con arbitro scadente e Orsato al Var Ecco come andrà: - Loro saranno immuni da cartellini… - sportli26181512 : #Roma, via al mercato: ecco tutti gli obiettivi di Fonseca e Tiago Pinto: Da oggi si aprono le trattative nella fin… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ecco Roma, via al mercato: ecco tutti gli obiettivi di Fonseca e Tiago Pinto Corriere dello Sport.it In via Sabotino una casa sicura per le donne. Ecco il Piano Freddo del Municipio

Parte il piano freddo del I Municipio. In via Sabotino 4, la minisindaca Sabrina Alfonsi e l’assessore alle Politiche sociali Emiliano Monteverde, ...

La nuova fidanzata di 32 anni di Vittorio Cecchi Gori: Ecco come si sono conosciuti

C’era anche la fidanzata di Cecchi Gori: si chiama Barbara e fa l’attrice”. L’ex presidente della Fiorentina e storico produttore cinematografico si sarebbe legato a una donna di nome Barbara, più gio ...

Parte il piano freddo del I Municipio. In via Sabotino 4, la minisindaca Sabrina Alfonsi e l’assessore alle Politiche sociali Emiliano Monteverde, ...C’era anche la fidanzata di Cecchi Gori: si chiama Barbara e fa l’attrice”. L’ex presidente della Fiorentina e storico produttore cinematografico si sarebbe legato a una donna di nome Barbara, più gio ...