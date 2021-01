Rientro il 7 gennaio: in presenza sì, ma a quale prezzo? Lettera (Di lunedì 4 gennaio 2021) inviato da maestra Iva - Scusatemi lo sfogo, ma chi mi conosce bene, sa che mi sono sempre dedicata al mio lavoro di insegnante , anima e corpo e che quindi quello che segue non è solo una pura e semplice lamentela, ma un cercare una soluzione largamente condivisa. Sono consapevole che l'organizzazione per il tanto auspicato Rientro a scuola, sia a dir poco difficile, se non impossibile, ma non posso fare a meno di fare alcune considerazioni. S L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 gennaio 2021) inviato da maestra Iva - Scusatemi lo sfogo, ma chi mi conosce bene, sa che mi sono sempre dedicata al mio lavoro di insegnante , anima e corpo e che quindi quello che segue non è solo una pura e semplice lamentela, ma un cercare una soluzione largamente condivisa. Sono consapevole che l'organizzazione per il tanto auspicatoa scuola, sia a dir poco difficile, se non impossibile, ma non posso fare a meno di fare alcune considerazioni. S L'articolo .

