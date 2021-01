Psg, Pochettino “sergente di ferro” al primo allenamento: vietate battute e risate (Di lunedì 4 gennaio 2021) Pochi giorni fa l'ufficialità del suo arrivo. Adesso Mauricio Pochettino inizia veramente l'avventura alla guida del Paris Saint-Germain. primo allenamento da mister dei parigini e dopo un avvio morbido con le presentazioni di rito, subito regole precise e ferree.Il diktat dell'argentino sembra essere davvero chiaro e forte. Come riporta RMC Sport, infatti, tra le prime regole imposta dal neo mister ci sarebbe la serietà per tutta la seduta di allenamento. Basta battute e risate, massima serietà. Questo il senso della richiesta di Pochettino alla squadra. Il media francese, addirittura, riporta un virgolettato molto chiaro: "Smettetela di ridere. Le sciocchezze sono finite".Il primo allenamento della nuova era è durato circa 45 minuti ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 4 gennaio 2021) Pochi giorni fa l'ufficialità del suo arrivo. Adesso Mauricioinizia veramente l'avventura alla guida del Paris Saint-Germain.da mister dei parigini e dopo un avvio morbido con le presentazioni di rito, subito regole precise e ferree.Il diktat dell'argentino sembra essere davvero chiaro e forte. Come riporta RMC Sport, infatti, tra le prime regole imposta dal neo mister ci sarebbe la serietà per tutta la seduta di. Basta, massima serietà. Questo il senso della richiesta dialla squadra. Il media francese, addirittura, riporta un virgolettato molto chiaro: "Smettetela di ridere. Le sciocchezze sono finite".Ildella nuova era è durato circa 45 minuti ...

Pochi giorni fa l’ufficialità del suo arrivo. Adesso Mauricio Pochettino inizia veramente l’avventura alla guida del Paris Saint-Germain. Primo allenamento da mister dei parigini e dopo un avvio morbi ...

