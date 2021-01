Piano vaccini in affanno | l’idea del governo per le vaccinazioni di notte Galli | «Anni di tagli | servono i medici in pensione»

Leggi su open.online

(Di lunedì 4 gennaio 2021) A una settimana dal V-Day del 27 dicembre, giorno in cui tutti gli Stati membri dell’Unione Europea hanno dato il via alla campagna vaccinale anti-Covid, in Italia la somministrazioni deisembrano andare a rilento e in ordine sparso. Già, perché delle 479.700 dosi a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale, risultano solo 118.554 iniezioni, secondo i dati del commissario straordinario, Domenico Arcuri, aggiornati a oggi, 4 gennaio. Un quadro iniziale che desta preoccupazione e che, qualora i ritmi dovessero rimanere invariati nel tempo, non garantirebbe minimamente il rispetto del seppur generico calendario vaccinale italiano, variabile peraltro sulla base alle forniture e alle autorizzazioni delle autorità di farmacovigilanza. Certo, a livello europeo l’Italia è seconda solo dietro alla Germania. Ma non basta. La frammentazione del Ssn, tra regioni ...