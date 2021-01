Pacchi dono e file alle mense per giovani e volti nuovi: così il Covid ingrossa l'esercito dei poveri (Di lunedì 4 gennaio 2021) FERMO - Un indumento, un dolce, un passatempo, un prodotto di bellezza. Sono arrivati da tutto il Fermano i Pacchi di Natale solidali. A prepararli, spesso corredati da fiocchi e bigliettini, scuole e ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 4 gennaio 2021) FERMO - Un indumento, un dolce, un passatempo, un prodotto di bellezza. Sono arrivati da tutto il Fermano idi Natale solidali. A prepararli, spesso corredati da fiocchi e bigliettini, scuole e ...

Ultime Notizie dalla rete : Pacchi dono Pacchi dono e file alle mense per giovani e volti nuovi: così il Covid ingrossa... Corriere Adriatico Pacchi dono e file alle mense per giovani e volti nuovi: così il Covid ingrossa l'esercito dei poveri

FERMO - Un indumento, un dolce, un passatempo, un prodotto di bellezza. Sono arrivati da tutto il Fermano i pacchi di Natale solidali. A prepararli, spesso corredati da fiocchi e bigliettini, scuole..

La Coldiretti dona sei pacchi viveri ad altrettante famiglie dell’Unione

Nei giorni scorsi la Coldiretti di Ravenna ha donato sei pacchi dono, del peso di circa 25 chilogrammi ciascuno a sei famiglie, due di Casola Valsenio e quattro di Faenza su indicazione dei servizi so ...

