“Non riaprite le scuole in presenza”, più di 140mila firme sulla petizione per non tornare in classe (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMentre all’estero tengono le scuole chiuse, in Italia, con il primato di decessi per Covid e l’aumento di ricoveri e terapie intensive, s’intende riaprirle, tra l’altro accrescendo i disagi con le turnazioni”. L’Unsic, forte delle oltre 140mila adesioni alla propria petizione per rinviare l’apertura delle scuole in presenza, considerata l’inamovibilità sul punto della coppia Azzolina-Conte, lancia un appello ai governatori regionali e al Pd, quale partito di governo, affinché facciano propria l’istanza di un numero rilevante di docenti, studenti, genitori e personale scolastico. “La didattica a distanza, pur con i suoi limiti, ha garantito continuità d’insegnamento – spiegano dall’Ufficio comunicazione dell’Unsic. “Riaprire equivale alla certezza di ricominciare con tamponi, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMentre all’estero tengono lechiuse, in Italia, con il primato di decessi per Covid e l’aumento di ricoveri e terapie intensive, s’intende riaprirle, tra l’altro accrescendo i disagi con le turnazioni”. L’Unsic, forte delle oltreadesioni alla propriaper rinviare l’apertura dellein, considerata l’inamovibilità sul punto della coppia Azzolina-Conte, lancia un appello ai governatori regionali e al Pd, quale partito di governo, affinché facciano propria l’istanza di un numero rilevante di docenti, studenti, genitori e personale scolastico. “La didattica a distanza, pur con i suoi limiti, ha garantito continuità d’insegnamento – spiegano dall’Ufficio comunicazione dell’Unsic. “Riaprire equivale alla certezza di ricominciare con tamponi, ...

Advertising

Marlfix : 'Mentre all’estero tengono le scuole chiuse, in Italia, con il primato di decessi per Covid e l’aumento di ricoveri… - TG24info : Regione - 'Non riaprite le scuole': #Appello a Zingaretti dai 140mila firmatari della petizione Unsic -… - coffeandcoke : Vi prego riaprite le palestre mi manca troppo allenarmi in qualsiasi posto che non sia la mia camera - laura110579 : @repubblica Ffp2 che lo Stato non compra ... E cmq vorrei sapere in quale luogo di lavoro, in questo momento, si s… - He_Got_Busted : Riaprite le palestre grazie perché non possono bucarmi 2 volte ad ogni prelievo perché non trovano la vena -

Ultime Notizie dalla rete : Non riaprite "Non riaprite le scuole in presenza": l'appello a Zingaretti BaraondaNews Ultim’Ora Cassino – Casa sgomberata, donna con bimba minaccia gesti estremi

Un alloggio Ater occupato abusivamente che deve essere sgomberato e una donna minaccia di farsi saltare in aria insieme alla bimba. Accade a Cassino, nel quartiere Colosseo dove, in questi ...

Modena. «Il ritorno in classe alle superiori è una scelta irresponsabile»

Si avvicina la riapertura delle scuole, fissata per giovedì 7 gennaio, ma non mancano le polemiche sulle modalità. C’è chi sostiene la necessità di tornare in aula, chi di proseguire con la didattica ...

Un alloggio Ater occupato abusivamente che deve essere sgomberato e una donna minaccia di farsi saltare in aria insieme alla bimba. Accade a Cassino, nel quartiere Colosseo dove, in questi ...Si avvicina la riapertura delle scuole, fissata per giovedì 7 gennaio, ma non mancano le polemiche sulle modalità. C’è chi sostiene la necessità di tornare in aula, chi di proseguire con la didattica ...