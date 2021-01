Negata estradizione ad Assange | ultime notizie sul fondatore di WikiLeaks

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Fanno discutere leche arrivano oggi 4 gennaio dal Regno Unito, a proposito dell’adche è stataproprio in queste ore. Una svolta positiva per il codi, in riferimento alla sua situazione giudiziaria, considerando il fatto che in tanti negli ultimi tempi avevano dato per scontata questa “concessione”, con relativo ritorno negli Stati Uniti. Dunque, dopo i famosi incontri degli anni passati, come quello di cui vi abbiamo parlato a suo tempo con Lady Gaga, un altro tassello da aggiungere a questa vicenda. Cosa sappiamo sull’adappenaAlcuni dettagli importanti relativi all’ad ...