Nancy Pelosi rieletta speaker della Camera dei rappresentanti Usa

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 5 gennaio 2021), 80 anni, è statadeiè stata votata con otto voti di scarto (216 a 208). "Con la leadershipspeker- ha commentato il presidente eletto Joe Biden - riusciremo insieme a battere la pandemia, affrontare la minaccia esistenziale rappresentata dal cambiamento climatico, introdurre nella società maggiore eguaglianza e giustizia, e costruire un'economia migliore che in passato. Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con lae i suoi colleghi alla, la maggioranza così come la minoranza, per perseguire questo lavoro essenziale a nome di tutto il popolo americano"....