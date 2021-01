Nancy Pelosi rieletta speaker della Camera dei rappresentanti Usa Il video

(Di lunedì 4 gennaio 2021)deiUsa Washington, 4 gen. (askanews) –, 80 anni, è statadeiè stata votata con otto voti di scarto (216 a 208). “Con la leadershipspeker– ha commentato il presidente eletto Joe Biden – riusciremo insieme a battere la pandemia, affrontare la minaccia esistenziale rappresentata dal cambiamento climatico, introdurre nella società maggiore eguaglianza e giustizia, e costruire un’economia migliore che in passato. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con la ...

Advertising

SkyTG24 : Usa, Nancy Pelosi rieletta speaker della Camera - JamesKr63355511 : @NHJennifer @ProjectLincoln I.e. Nancy Pelosi. - yeweffoh : RT @AdamJSmithGA: Speaker Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi. - llblo : @ZioKlint Non ha detto amen adonna ma ha detto che dio puó essere sia uomo che donna. Nel frattempo nancy pelosi co… - germanshepard8 : #4gennaio 2007 - Il 110º Congresso degli Stati Uniti d'America elegge Nancy Pelosi come la prima donna a ricoprire… -

Ultime Notizie dalla rete : Nancy Pelosi

Agenzia ANSA

(Adnkronos) - Il blogger conservatore Matt Walsh ha aggiunto: "I Dem aprono il Congresso con una preghiera che finisce con 'amen and awoman'. Amen è una parola latina che significa 'veramente' o 'così ...Nancy Pelosi, 80 anni, è stata rieletta come speaker della Camera dei rappresentanti, uno dei due rami del Congresso degli Stati Uniti. Pelosi, deputata democratica eletta in California, già speaker i ...