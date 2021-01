Mineral (Messico) – Dramma famigliare litiga con la moglie e uccide i tre figli

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Secondo gli inquirenti l’uomo avrebbe agito contro i treoletti per vendicarsi nei confronti della loro madre. “Voleva vendicarsi contro lae ha ucciso i suoi”, ha spiegato il procuratore che sostiene l’accusa secondo cui l’uomo avrebbe avuto una furibonda lite con la madre dei bambini e li avrebbe uccisi “per causarle un

Fanpage.it

Dramma famigliare in Messico dove un uomo ha ucciso brutalmente i tre figli di 3, 7 e 8 anni per vendicarsi della moglie e madre dei piccoli dopo una lite. La tragedia si è consumato nella cittadina ...Secondo gli inquirenti l’uomo avrebbe agito contro i tre figlioletti per vendicarsi nei confronti della loro madre ...