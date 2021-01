L’uomo ritratto in questo video non è stato vaccinato per finta (Di lunedì 4 gennaio 2021) Martedì 29 dicembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post condiviso il 26 dicembre su Facebook. Il post oggetto della nostra verifica contiene il video di un uomo che, con manica sollevata e mascherina all’altezza della bocca, sembra sottoporsi alla vaccinazione contro la Covid-19. Nei 29 secondi di filmato, tuttavia, la siringa appare priva di ago e solo premuta contro il braccio delL’uomo. Il post è accompagnato da un commento, scritto dal suo autore, che recita: «La siringa che fa tutto da sola. Nemmeno devi premere…». Si tratta di una notizia presentata senza il contesto necessario alla sua comprensione e per questo fuorviante. L’uomo immortalato nel video è l’israeliano Beni Ben Muvchar, ... Leggi su facta.news (Di lunedì 4 gennaio 2021) Martedì 29 dicembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post condiviso il 26 dicembre su Facebook. Il post oggetto della nostra verifica contiene ildi un uomo che, con manica sollevata e mascherina all’altezza della bocca, sembra sottoporsi alla vaccinazione contro la Covid-19. Nei 29 secondi di filmato, tuttavia, la siringa appare priva di ago e solo premuta contro il braccio del. Il post è accompagnato da un commento, scritto dal suo autore, che recita: «La siringa che fa tutto da sola. Nemmeno devi premere…». Si tratta di una notizia presentata senza il contesto necessario alla sua comprensione e perfuorviante.immortalato nelè l’israeliano Beni Ben Muvchar, ...

