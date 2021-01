“L’unica cosa che mi fa davvero arrabbiare”: lo sfogo dell’ex campione de L’Eredità (Di lunedì 4 gennaio 2021) Massimo Cannoletta, super campione de ‘L’Eredità’, non usa mezzi termini per difendere il programma che gli ha permesso di diventare celebre: “Io posso non piacere, oppure posso risultare antipatico – ha dichiarato a ‘La Vita in diretta’, ospite della trasmissione andata in onda oggi pomeriggio – , tuttavia L’unica cosa che mi fa davvero arrabbiare è se qualcuno dubita della trasparenza del programma: nessuno mi ha mai passato le risposte. La squadra de L’Eredità è stata impeccabile”. L’entusiasmo del pubblico Massimo Cannoletta, che ha fatto entusiasmare il pubblico della trasmissione di Flavio Insinna per tantissime puntate, ha deciso di lasciare il programma per tornare alla vita di tutti i giorni. “Le persone non mi fermano per strada perché porto ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Massimo Cannoletta, superde ‘’, non usa mezzi termini per difendere il programma che gli ha permesso di diventare celebre: “Io posso non piacere, oppure posso risultare antipatico – ha dichiarato a ‘La Vita in diretta’, ospite della trasmissione andata in onda oggi pomeriggio – , tuttaviache mi faè se qualcuno dubita della trasparenza del programma: nessuno mi ha mai passato le risposte. La squadra deè stata impeccabile”. L’entusiasmo del pubblico Massimo Cannoletta, che ha fatto entusiasmare il pubblico della trasmissione di Flavio Insinna per tantissime puntate, ha deciso di lasciare il programma per tornare alla vita di tutti i giorni. “Le persone non mi fermano per strada perché porto ...

