"Le scuole non riaprono", il governatore tuona contro il Governo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Continua senza sosta l'emergenza in Veneto che non rispetterà la riapertura concordata delle scuole per il 7. Luca Zaia (Facebook)Ancora troppi casi, ancora poche certezze, anche se i contagi sembrano diminuire rispetto alle scorse settimane. Il Veneto fa storia a se, diversamente da quanto accade nella quasi totalità delle regioni italiane. Il nord del paese soffre ancora pesantemente l'emergenza, una situazione paradossale, se si considera che regioni come il Veneto, nella famosa suddivisione in zone colorate, ha sempre occupato quella con minore livello di criticità. Il governatore Luca Zaia, ha quindi confermato che le scuole superiori riapriranno il prossimo 31 gennaio, non rispettando quindi, la decisione del Governo di una apertura generalizzata per il prossimo 7 gennaio.

