La CIA: «Ora però non si perda tempo» per la Puglia agricola nella Manovra (Di lunedì 4 gennaio 2021) Bari. «Le misure contenute nella Manovra finanziaria varata dal Governo sono positive, stiamo parlando di circa 1 miliardo di euro per il comparto, l’auspicio è che siano attuate con efficacia e solerzia per avere effetti importanti sull’agricoltura, la zootecnia e la pesca nella nostra regione». È Raffaele Carrabba, presidente di CIA Agricoltori della Puglia, a prendere in rassegna i principali provvedimenti della Legge di Bilancio 2021 dedicati al comparto primario. SOSTEGNO FISCALE E CONTRIBUTIVO. «Avevamo chiesto con forza delle misure di sostegno fiscale e contributivo e finalmente qualcosa è stato messo nero su bianco: l’esenzione IRPEF nel 2021 per i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali – ha aggiunto Carrabba – L’esonero contributivo per i giovani ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 4 gennaio 2021) Bari. «Le misure contenutefinanziaria varata dal Governo sono positive, stiamo parlando di circa 1 miliardo di euro per il comparto, l’auspicio è che siano attuate con efficacia e solerzia per avere effetti importanti sull’agricoltura, la zootecnia e la pescanostra regione». È Raffaele Carrabba, presidente di CIA Agricoltori della, a prendere in rassegna i principali provvedimenti della Legge di Bilancio 2021 dedicati al comparto primario. SOSTEGNO FISCALE E CONTRIBUTIVO. «Avevamo chiesto con forza delle misure di sostegno fiscale e contributivo e finalmente qualcosa è stato messo nero su bianco: l’esenzione IRPEF nel 2021 per i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali – ha aggiunto Carrabba – L’esonero contributivo per i giovani ...

