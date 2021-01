La Chiesa ortodossa russa lancia un’alleanza per difendere i cristiani in Africa (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen – Una “santa alleanza” che unisca chiese e organizzazioni cristiane di tutto il mondo per difendere i fedeli in Africa, sottoposti a gravi persecuzioni in molti paesi. Questa la proposta del metropolita (titolo ecclesiastico di alto rango, superiore a quello dell’arcivescovo nel mondo ortodosso slavo) Hilarion, presidente del “Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne” del Patriarcato di Mosca. Nel corso della conferenza internazionale sulla situazione dei cristiani in Africa tenutasi il 22 dicembre, Hilarion ha lanciato l’appello: “A nome della Chiesa ortodossa russa, vorrei invitare tutte le forze interessate, in primo luogo Chiese cristiane e organizzazioni, di unirsi in un’alleanza per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen – Una “santa alleanza” che unisca chiese e organizzazioni cristiane di tutto il mondo peri fedeli in, sottoposti a gravi persecuzioni in molti paesi. Questa la proposta del metropolita (titolo ecclesiastico di alto rango, superiore a quello dell’arcivescovo nel mondo ortodosso slavo) Hilarion, presidente del “Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne” del Patriarcato di Mosca. Nel corso della conferenza internazionale sulla situazione deiintenutasi il 22 dicembre, Hilarion hato l’appello: “A nome della, vorrei invitare tutte le forze interessate, in primo luogo Chiese cristiane e organizzazioni, di unirsi inper ...

