Juventus, Alex Sandro positivo al Coronavirus: il comunicato dei bianconeri (Di lunedì 4 gennaio 2021) La Juventus è reduce da una buona prestazione in campo, ma deve fare i conti con la positività al Coronavirus di Alex Sandro. Nell’ultima sfida successo della squadra di Andrea Pirlo con il risultato di 4-1 contro l’Udinese, i bianconeri sono in campo per preparare la fondamentale sfida contro il Milan. La Vecchia Signora non può permettersi una sconfitta, l’occasione è ghiotta per provare ad accorciare le distanze dai rossoneri. Juventus, positivo Alex Sandro La Juventus deve fare i conti con la positività di Alex Sandro, la conferma è arrivata direttamente dai bianconeri con un comunicato ufficiale. “Juventus Football Club comunica ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 4 gennaio 2021) Laè reduce da una buona prestazione in campo, ma deve fare i conti con la positività aldi. Nell’ultima sfida successo della squadra di Andrea Pirlo con il risultato di 4-1 contro l’Udinese, isono in campo per preparare la fondamentale sfida contro il Milan. La Vecchia Signora non può permettersi una sconfitta, l’occasione è ghiotta per provare ad accorciare le distanze dai rossoneri.Ladeve fare i conti con la positività di, la conferma è arrivata direttamente daicon unufficiale. “Football Club comunica ...

