Insulti social e televoto truccato dal Brasile | la pagina di Dayane Mello corre ai ripari

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 4 gennaio 2021)al Grande Fratello Vip 5 si trova al centro di alcune polemiche a causa dei presunti voti fake in arrivo dal, per cui era stato chiesto anche l’intervento dell’Agcom. Ma non è finita qui, perché nelle ultime ore i fan brasiliani della modella si sarebbero resi protagonisti di alcuni gesti non graditi dagli italiani.suida parte dei fan brasiliani, scatta la guerraal GF Vip 5 ha scatenato una vera e propria guerratra italiani e fan brasiliani, che stanno votando in massa per far vincere la 31enne anche con alcuni trucchi che non sono stati graditi dal pubblico italiano. La guerrasi è scatenata ancora di più quando gli utenti italiani, per vendicarsi dei brasiliani, si ...