In serata potrebbe arrivare un nuovo decreto anti-Covid. Sarà in vigore fino al 15 gennaio. Sileri: “Parametri più restrittivi nell’assegnazione dei colori” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Un nuovo vertice tra il premier Giuseppe Conte, le autorità sanitarie e i ministri competenti si terrà nel pomeriggio di oggi a Palazzo Chigi in vista della riunione, prevista in serata, del Consiglio dei ministri in cui dovrebbe essere varato un provvedimento contenente le restrizioni che l’Esecutivo intende adottare dopo il 7 gennaio, quando scadrà il decreto Natale. potrebbe trattarsi di un nuovo decreto legge e non, come era stato ipotizzato in precedenza, di un’ordinanza ponte firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Un provvedimento che dovrebbe rimanere in vigore fino al 15 gennaio, data di scadenza dell’ultimo Dpcm. Il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, in mattinata ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 4 gennaio 2021) Unvertice tra il premier Giuseppe Conte, le autorità sanitarie e i ministri competenti si terrà nel pomeriggio di oggi a Palazzo Chigi in vista della riunione, prevista in, del Consiglio dei ministri in cui dovrebbe essere varato un provvedimento contenente le restrizioni che l’Esecutivo intende adottare dopo il 7, quando scadrà ilNatale.trattarsi di unlegge e non, come era stato ipotizzato in precedenza, di un’ordinanza ponte firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Un provvedimento che dovrebbe rimanere inal 15, data di scadenza dell’ultimo Dpcm. Il viceministro alla Salute, Pierpaolo, in mattinata ha ...

Advertising

clikservernet : In serata potrebbe arrivare un nuovo decreto anti-Covid. Sarà in vigore fino al 15 gennaio. Sileri: “Parametri più… - Noovyis : (In serata potrebbe arrivare un nuovo decreto anti-Covid. Sarà in vigore fino al 15 gennaio. Sileri: “Parametri più… - FedericoPostet : @biif @Alessan02943042 @mariamarilucen @barbarab1974 È la serata del 'potrebbe provocare malattie autoimmuni' ma no… - vinx_enzo : @aldoolaf81 Io già lo sento: 'Serata particolare per Donnarumma, che affronta la squadra che potrebbe essere nel su… - filly265 : RT @alybutt: Domanda, ma si potrebbe boicottare la visione della puntata da studio guardando la diretta su mediaset extra? Magari si rendon… -