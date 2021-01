Hockey ghiaccio, Alps League 2021: Vipiteno passa a Fassa, Val Pusteria piega Asiago e scappa in classifica (Di martedì 5 gennaio 2021) Prosegue la stagione di Alps Hockey League 2020-2021 che questa sera proponeva due derby italiani. Fassa cade in casa 3-4 agli shoot-out contro i Vipiteno Broncos, mentre Val Pusteria vince di misura contro Asiago. In classifica generale Val Pusteria vola a quota 39 punti, portando a 6 punti il margine su Lubiana. Fassa Falcons – Vipiteno 3-4 dopo shoot-out: gli ospiti vanno subito sul 2-0 con le reti di Bernard e Gooch, ma Fassa arriva al pari con Felicetti e Iori. Di nuovo Vipiteno avanti a metà incontro con Gooch, ma Schiavone porta il match all’overtime. Agli shoot-out rete della vittoria di Valentini. Val Pusteria – ... Leggi su oasport (Di martedì 5 gennaio 2021) Prosegue la stagione di2020-che questa sera proponeva due derby italiani.cade in casa 3-4 agli shoot-out contro iBroncos, mentre Valvince di misura contro. Ingenerale Valvola a quota 39 punti, portando a 6 punti il margine su Lubiana.Falcons –3-4 dopo shoot-out: gli ospiti vanno subito sul 2-0 con le reti di Bernard e Gooch, maarriva al pari con Felicetti e Iori. Di nuovoavanti a metà incontro con Gooch, ma Schiavone porta il match all’overtime. Agli shoot-out rete della vittoria di Valentini. Val– ...

Val Pusteria meglio dell’Asiago; risorge il Vipiteno.

