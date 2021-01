GF Vip, Giulia Salemi: il brutto gesto del padre di Pierpaolo nei suoi confronti (Di lunedì 4 gennaio 2021) La storia tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi continua a far discutere e stavolta a scatenare il caos sul web ci ha pensato un video pubblicato sul suo profilo Instagram da Salvo Veneziano, ex gieffino che nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip è stato squalificato per le sue battute sessiste nei confronti della modella, anche lei concorrente del reality show, Elisa De Panicis. Salvo non ha perso il vizio di giudicare a modo suo le donne, nella fattispecie Giulia, ma stavolta a scandalizzare di più gli utenti social è stata l’approvazione di Bruno Pretelli, padre di Pierpaolo. Salvo Veneziano mostra un video hot di Giulia Salemi Poco fa, sul suo profilo Instagram, l’ex gieffino Salvo Veneziano (che ce l’ha a morte con Alfonso ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 4 gennaio 2021) La storia traPretelli econtinua a far discutere e stavolta a scatenare il caos sul web ci ha pensato un video pubblicato sul suo profilo Instagram da Salvo Veneziano, ex gieffino che nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip è stato squalificato per le sue battute sessiste neidella modella, anche lei concorrente del reality show, Elisa De Panicis. Salvo non ha perso il vizio di giudicare a modo suo le donne, nella fattispecie, ma stavolta a scandalizzare di più gli utenti social è stata l’approvazione di Bruno Pretelli,di. Salvo Veneziano mostra un video hot diPoco fa, sul suo profilo Instagram, l’ex gieffino Salvo Veneziano (che ce l’ha a morte con Alfonso ...

____RoseRose : RT @SUNSHINEYEOL92: ci stanno pensando a stasera questo è certo ma noi dobbiamo fare in modo che Signorini dica PRIMO VIP SALVO GIULIA SALE… - akille15 : Grande Fratello Vip, sesso tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: la regia costretta a staccare Notte di sesso al… - mat300m : GF Vip 5, Giulia ci va piano con gli uomini: «Se Dayane è una che dopo un giorno prende Andrea Zenga e lo limona, i… - dallaAallaZip : In questi giorni è scoppiata la passione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli .. cosa succederà questa sera? Scop… - SUNSHINEYEOL92 : ci stanno pensando a stasera questo è certo ma noi dobbiamo fare in modo che Signorini dica PRIMO VIP SALVO GIULIA… -