GF Vip | diffuso video hot di Giulia Salemi | Salvo Veneziano sotto accusa

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Unpotrebbe compromettere la quiete amorosa dial GF Vip:, ex concorrente improvvisatosi opinionista del reality sui suoi canali social, ha infatti pubblicato undel GF spagnolo in cui verrebbe filmata l’ influencer in atteggiamenti molto intimi con un concorrente, accompagnando ilad un commento “speziato” sulla gieffina. Ilha raccolto molte critiche per l’ex concorrente del primo Grande Fratello, ma ha anche raccolto un particolare “like” che non è passato inosservato ai fan del programma. In una prima versione del post, a commento deidecisamente espliciti pubblicati da Panorama e da lui condivisi,aveva scritto: “Non sapevo che ...