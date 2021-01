Enrico Mentana, "prima della pubblicità": cosa è costretto a fare, proprio alla fine del TgLa7 (Di lunedì 4 gennaio 2021) 'prima della pubblicità mi è stato chiesto di fare una cosa'. Enrico Mentana ha dato vita a un curioso siparietto, avvenuto proprio in chiusura dell'edizione delle 20 del Tg di La7 di lunedì 4 gennaio. 'Da Propaganda Live mi è stato chiesto di leggere il nome del vincitore della tombola di Capodanno', ha esordito il giornalista che ha poi svelato il tanto atteso nome: '... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) 'mi è stato chiesto diuna'.ha dato vita a un curioso siparietto, avvenutoin chiusura dell'edizione delle 20 del Tg di La7 di lunedì 4 gennaio. 'Da Propaganda Live mi è stato chiesto di leggere il nome del vincitoretombola di Capodanno', ha esordito il giornalista che ha poi svelato il tanto atteso nome: '...

Advertising

LegaSalvini : ?? ENRICO MENTANA CONTRO IL GOVERNO - La7tv : #propagandalive Chi è il vincitore della #Propagandatombola? L'annuncio di Enrico #Mentana alla fine dell'edizione… - Tomerini63 : RT @LegaSalvini: ?? ENRICO MENTANA CONTRO IL GOVERNO - ungarospinato_ : RT @universoalice: enrico mentana: “gli studenti universitari non entrano in ateneo da dieci mesi. un paese che non si cura del futuro, non… - universoalice : enrico mentana: “gli studenti universitari non entrano in ateneo da dieci mesi. un paese che non si cura del futuro… -