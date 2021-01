È morta Tanya Roberts | attrice di 007 e Charlie’s Angel | aveva 65 anni

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Èall’età di 65americana diventata famoso per aver intepretato il ruolo di bond girl nello 007 accanto a Roger Moore. Il mondo di Hollywood si ritrovare a fare i conti con un lutto molto importante. Si è spenta infatti all’età di 65americana divenuta molto L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

LaStampa : E’ morta l’attrice Tanya Roberts, Bond Girl degli anni ‘80 - Notiziedi_it : È morta Tanya Roberts. A 65 anni si spegne una Charlie’s Angels - Chicca05869129 : RT @ilmessaggeroit: #tanya roberts è morta: addio alla ex Bond Girl e star della serie tv Charlie's Angels: aveva 65 anni - SusyMely1 : RT @RepSpettacoli: È morta Tanya Roberts, è stata una Charlie's Angel e Bondgirl con Roger Moore [aggiornamento delle 10:44] - Sport_Fair : E' morta #TanyaRoberts Fatale un collasso dopo la passeggiata con i cani -

Ultime Notizie dalla rete : morta Tanya

È morta all’età di 65 anni Tanya Roberts, attrice americana diventata famoso per aver intepretato il ruolo di bond girl.Ex Bond Girl negli anni Ottanta e Charlie's Angel in pensione, l'attrice californiana Tanya Roberts scompare all'età di 65 anni per un malore improvviso mentre passeggia con i suoi cani alla vigilia d ...