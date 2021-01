Docente nel vincolo quinquennale sul sostegno: in assenza di altri vincoli può partecipare alla mobilità solo sul sostegno (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il Docente nel vincolo quinquennale sul sostegno può chiedere trasferimento sul sostegno. Questo movimento non interrompe il quinquennio L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ilnelsulpuò chiedere trasferimento sul. Questo movimento non interrompe il quinquennio L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Docente nel Riapertura scuole, una docente: “I ragazzi nel pomeriggio non avranno tempo per fare i compiti, tutto sarà penalizzante” Orizzonte Scuola Rientro a scuola. Il Liceo Scientifico di Marsala: "Ci sono grosse criticità"

Ci sono molti problemi per il ritorno alla didattica in presenza, seppur al 50%, per le scuole superiori di Marsala.

Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca appoggia il Civic Hackathon del...

Perugia, 4 gennaio 2021 – Si terrà l’8 e 9 gennaio 2021, il Civic Hackathon italiano “HackforInclusion”, rivolto a studenti e studentesse delle scuole superiori italiane, del progetto Erasmus + “IN-ED ...

