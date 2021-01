De Palma (Fiom): «Per ridare lavoro serve puntare sull’innovazione» (Di martedì 5 gennaio 2021) Michele De Palma, segretario nazionale Fiom, parte ufficialmente la fusione Psa-Fca. Quali prospettive per i lavoratori italiani? Le prospettive di Stellantis sono tutte da costruire. C’è un piano di Fca in via di conclusione che prevede il processo di ibridizzazione ed elettrificazione di Alfa e Maserati e il lancio di due modelli: il Grecale su Cassino e Tonale su Pomigliano. Per i lavoratori italiani tutto dipende dal nuovo piano di investimenti. Le prospettive potranno esserci se, a partire da Torino, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 5 gennaio 2021) Michele De, segretario nazionale, parte ufficialmente la fusione Psa-Fca. Quali prospettive per i lavoratori italiani? Le prospettive di Stellantis sono tutte da costruire. C’è un piano di Fca in via di conclusione che prevede il processo di ibridizzazione ed elettrificazione di Alfa e Maserati e il lancio di due modelli: il Grecale su Cassino e Tonale su Pomigliano. Per i lavoratori italiani tutto dipende dal nuovo piano di investimenti. Le prospettive potranno esserci se, a partire da Torino, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Via libera dell’assemblea degli azionisti di Fiat Chrysler Automobiles alla fusione con Psa, che porta alla nascita del gruppo Stellantis. “La nascita del gruppo Stellantis, dalla fusione tra Fca e Ps ...

Fca - Psa, il giorno di Stellantis (LIVE).

Oggi con le assemblee degli azionisti si darà il via alla fusione tra i due gruppi. Segui in tempo reale la diretta della nascita del quarto costruttore mondiale per volumi ...

