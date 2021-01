Cuochi d’Italia ritorna dal 4 gennaio nella versione classica, ecco le novità (Di lunedì 4 gennaio 2021) Cuochi d’Italia torna da oggi, lunedì 4 gennaio, su TV 8 alle ore 19:30 dal lunedì al venerdì. Dopo aver assistito allo Speciale Vip di Natale, dove la showgirl Paola Barale e il giornalista Fabio Caressa si sono sfidati a colpi di fuochi, fiamme e padelle per aggiudicarsi il titolo di miglior cuoco, lo show prodotto da ‘Banijay Italia’ è pronto a tornare nella versione classica in prima assoluta. Alessandro Borghese è stato confermato e terrà le redini del programma ‘Cuochi d’Italia – Il campionato delle regioni’. Insieme a lui, inoltre, ci saranno i due apprezzatissimi e storici giurati della trasmissione: Gennaro Esposito e Cristiano Tomei. Tutti e tre, come siamo stati abituati a vedere nelle edizioni precedenti, dovranno giudicare la preparazione ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 4 gennaio 2021)torna da oggi, lunedì 4, su TV 8 alle ore 19:30 dal lunedì al venerdì. Dopo aver assistito allo Speciale Vip di Natale, dove la showgirl Paola Barale e il giornalista Fabio Caressa si sono sfidati a colpi di fuochi, fiamme e padelle per aggiudicarsi il titolo di miglior cuoco, lo show prodotto da ‘Banijay Italia’ è pronto a tornarein prima assoluta. Alessandro Borghese è stato confermato e terrà le redini del programma ‘– Il campionato delle regioni’. Insieme a lui, inoltre, ci saranno i due apprezzatissimi e storici giurati della trasmissione: Gennaro Esposito e Cristiano Tomei. Tutti e tre, come siamo stati abituati a vedere nelle edizioni precedenti, dovranno giudicare la preparazione ...

