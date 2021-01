CortoDino De Laurentiis | ecco i vincitori della X edizione del prestigioso Film Festival

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Si è conclusa la XdiDe, con la visione in streaming, gli incontri e i premi speciali. Ottantatréselezionati in concorso, su 3200iscritti, provenienti da tutto il mondo e una giuria formata da professionisti di cinema italiani e stranieri tra cui Gianfranco Pannone, Juliet Esey Joseph, Kassim Yassin, presieduta dall’attrice napoletana Nunzia Schiano. Numerosi gli incontri d’autore, tra cui citiamo Marco Risi, Claudio Noce e don Luigi Ciotti. Tra i premiati speciali figurano Claudia Gerini, Luca e Carlo Verdone per “Alberto il grande” (in omaggio del centenario di Alberto Sordi), Franco Nero, Alvaro Vitali, per il sociale il cortometraggio “My Dolly” di Fabio Schifino. “De” il...