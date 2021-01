Coronavirus, vertice Governo-Regioni. Speranza: «Valutiamo zona rossa per il prossimo week end» (Di lunedì 4 gennaio 2021) Bisognerà aspettare ancora prima di vedere un week end in zona gialla, almeno secondo le parole di Roberto Speranza. Al termine del vertice tra Governo e Regioni il ministro della Salute ha dichiarato: «Valutiamo l’ipotesi per il prossimo fine settimana di applicare le misure da zona rossa per i festivi e prefestivi, con la salvaguardia dei comuni più piccoli per gli spostamenti. Dopo aver raccolto i contributi dei presidenti domani si tireranno le somme con il Governo». Secondo fonti citate dall’agenzia Ansa gli spostamenti sarebbero comunque possibili per i comuni sotto i 5mila abitanti entro un raggio di 30 km. La regola per arginare il contagio del Coronavirus non sarebbe ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 gennaio 2021) Bisognerà aspettare ancora prima di vedere unend ingialla, almeno secondo le parole di Roberto. Al termine deltrail ministro della Salute ha dichiarato: «l’ipotesi per ilfine settimana di applicare le misure daper i festivi e prefestivi, con la salvaguardia dei comuni più piccoli per gli spostamenti. Dopo aver raccolto i contributi dei presidenti domani si tireranno le somme con il». Secondo fonti citate dall’agenzia Ansa gli spostamenti sarebbero comunque possibili per i comuni sotto i 5mila abitanti entro un raggio di 30 km. La regola per arginare il contagio delnon sarebbe ...

Durante un vertice tra il Premier Giuseppe Conte, i capidelegazione della maggioranza, il ministro Francesco Boccia e alcuni membri del Cts, sarebbe emersa la volontà di prolungare il divieto di spost ...

