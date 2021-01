Coronavirus: iniziato il Consiglio dei ministri (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – E’ iniziato il Consiglio dei ministri sulla nuova stretta per contenere l’emergenza Covid-19. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – E’ildeisulla nuova stretta per contenere l’emergenza Covid-19. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - E' iniziato il Consiglio dei ministri sulla nuova stretta per contenere l'emergenza Covid-19.

Covid, Johnson annuncia il lockdown in Gran Bretagna: "Restate a casa. Scuole chiuse"

Nel Regno Unito quasi 60mila contagi in 24 ore. Negli Usa un morto ogni 33 secondi. La variante inglese del Covid è segnalata in 37 Paesi. Spagna: si teme l'arrivo della terza ondata. Germania in lock ...

