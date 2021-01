Christian De Sica contro il Grande Fratello Vip 5 per una clip: "Lo trovo orribile" (Di lunedì 4 gennaio 2021) Christian De Sica ha criticato parecchio una clip particolare mandata in onda nella puntata di capodanno del Grande Fratello Vip 5, definita orribile. Christian De Sica ha trovato orribile la clip del Grande Fratello Vip 5 dedicata ai morti celebri degli ultimi quattro mesi del 2020, che ha lasciato di stucco i gieffini e spinto alle lacrime Maria Teresa Ruta. Canale 5 ha lasciato al Grande Fratello Vip 5 l'onore di accompagnare gli italiani verso il 2021, la scelta di Mediaset non è stata premiata dagli ascoltatori, il reality di Alfonso Signorini infatti è stato surclassato da Rai1, ottenendo solo il 12,9% di share. Il programma ha dovuto fronteggiare ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 4 gennaio 2021)Deha criticato parecchio unaparticolare mandata in onda nella puntata di capodanno delVip 5, definitaDeha trovatoladelVip 5 dedicata ai morti celebri degli ultimi quattro mesi del 2020, che ha lasciato di stucco i gieffini e spinto alle lacrime Maria Teresa Ruta. Canale 5 ha lasciato alVip 5 l'onore di accompagnare gli italiani verso il 2021, la scelta di Mediaset non è stata premiata dagli ascoltatori, il reality di Alfonso Signorini infatti è stato surclassato da Rai1, ottenendo solo il 12,9% di share. Il programma ha dovuto fronteggiare ...

