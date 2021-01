Chabot ed Estevez salteranno il Napoli, una giornata a Tonali (Di lunedì 4 gennaio 2021) Attraverso un comunicato apparso sul sito della Lega Serie A, il giudice sportivo ha reso note le proprie decisioni per il prossimo turno di campionato. Chabot ed Estevez dello Spezia salteranno per squalifica la partita con il Napoli. Una giornata a Tonali dopo il rosso diretto rimediato a Benevento. Fermati anche Lykogiannis (Cagliari), Ekdal (Sampdoria), Dominguez (Bologna), Leiva (Lazio) e Romero (Atalanta). L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 4 gennaio 2021) Attraverso un comunicato apparso sul sito della Lega Serie A, il giudice sportivo ha reso note le proprie decisioni per il prossimo turno di campionato.eddello Speziaper squalifica la partita con il. Unadopo il rosso diretto rimediato a Benevento. Fermati anche Lykogiannis (Cagliari), Ekdal (Sampdoria), Dominguez (Bologna), Leiva (Lazio) e Romero (Atalanta). L'articolo ilsta.

