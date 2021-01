Bradley Cooper, 46 anni e due angeli custodi (in attesa del nuovo amore) (Di lunedì 4 gennaio 2021) Quarantasei anni e due angeli custodi. Bradley Cooper spegne le candeline al fianco della figlia Lea, nata nel marzo 2017, e della mamma, Angela Campano. Indiscrezioni su un possibile pranzo in famiglia non ce ne sono, ma è molto probabile che l’attore americano trascorrerà questa speciale ricorrenza insieme alle persone che contano di più nella sua vita e alle quali – ad oggi – è maggiormente legato. Leggi su vanityfair (Di lunedì 4 gennaio 2021) Quarantasei anni e due angeli custodi. Bradley Cooper spegne le candeline al fianco della figlia Lea, nata nel marzo 2017, e della mamma, Angela Campano. Indiscrezioni su un possibile pranzo in famiglia non ce ne sono, ma è molto probabile che l’attore americano trascorrerà questa speciale ricorrenza insieme alle persone che contano di più nella sua vita e alle quali – ad oggi – è maggiormente legato.

L'attore spegne le candeline al fianco della figlia Lea (che dalle foto recenti sembra la sua fotocopia) e della mamma Gloria (con la quale ha trascorso il lockdown «chiuso in casa»): un papà single, ...

