"Allora sei malato": la battuta di Paolantoni su Rai 1 scatena l'inferno, volano parole grossissime. E poi... (Di lunedì 4 gennaio 2021) Una battuta diventa una vera e propria gaffe. Ed è subito bufera: al popolo della Rete non sfugge niente. Infatti, durante una puntata di Affari Tuoi, condotto da Carlo Conti su Rai 1, spunta un imprevisto. Carlo Conti chiede al concorrente se fosse tifoso per qualche squadra. Il ragazzo risponde: “Juventus”. “Allora hai un difetto”, dice scherzando Conti. Ma Francesco Paolantoni, presente tra i cosiddetti ‘pacchisti', rincara la dose: “E' una malattia”. Subito dopo arriva il chiarimento. “Ieri sera ho fatto una battuta, ovviamente ironica in televisione e mi accusano di aver offeso un certa tifoseria calcistica. Non capisco se il tifo per il calcio che annulla l'ironia e se sono quelli senza ironia che tifano per il calcio”, racconta. Insomma una gaffe sonora senza precedenti. L'attore, che ha partecipato a Tale quale ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Unadiventa una vera e propria gaffe. Ed è subito bufera: al popolo della Rete non sfugge niente. Infatti, durante una puntata di Affari Tuoi, condotto da Carlo Conti su Rai 1, spunta un imprevisto. Carlo Conti chiede al concorrente se fosse tifoso per qualche squadra. Il ragazzo risponde: “Juventus”. “hai un difetto”, dice scherzando Conti. Ma Francesco, presente tra i cosiddetti ‘pacchisti', rincara la dose: “E' una malattia”. Subito dopo arriva il chiarimento. “Ieri sera ho fatto una, ovviamente ironica in televisione e mi accusano di aver offeso un certa tifoseria calcistica. Non capisco se il tifo per il calcio che annulla l'ironia e se sono quelli senza ironia che tifano per il calcio”, racconta. Insomma una gaffe sonora senza precedenti. L'attore, che ha partecipato a Tale quale ...

Advertising

____Cinzia : Ritengo vergognoso confrontarmi con gente che pensa che se non sei Candem, allora sei Ozcan. Ma ce la fate a segui… - Angelicaapincin : @iosonofrago allora sei un cretino frago - flac2603 : @ebboareo @Pietro_Otto allora sei scemo veramente, pensare che non era così difficile da comprendere... certo che a… - lagegniah : RT @clamax5: @Mondorama @lagegniah Dalle mie parti non si balla o perde tempo durante il lavoro. Se sei pagato per fare l'infermiere o il d… - denadagjuzi8 : RT @G_Onagap21: HANNO FATTO BENE A TENERE SU INSTAGRAM 'ADUA DEL VESCO' PERCHÉ TANTO STA RECITANDO ANCHE AL GF NON PUOI AFFERMARE DI ESSER… -