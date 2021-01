Aitor Gandiaga, morto calciatore Athletic Bilbao/ Fatale incidente: aveva 23 anni (Di lunedì 4 gennaio 2021) Lutto nel mondo del calcio: il giovane Aitor Gandiaga è morto a causa di un incidente stradale, militava nel Gernika in prestito dall'Athletic Bilbao Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 4 gennaio 2021) Lutto nel mondo del calcio: il giovanea causa di unstradale, militava nel Gernika in prestito dall'

Advertising

DiMarzio : Calcio in lutto: perde la vita Aitor Gandiaga, 23enne di proprietà dell'Athletic Bilbao - SkySport : Aitor Gandiaga, morto a 23 anni il giocatore dell'Athletic Bilbao - clikservernet : È morto Aitor Gandiaga, il giovane calciatore dell’Athletic Bilbao ha perso la vita in un incidente stradale - Noovyis : (È morto Aitor Gandiaga, il giovane calciatore dell’Athletic Bilbao ha perso la vita in un incidente stradale) Pla… - infoitsport : Aitor Gandiaga, morto a 23 anni il giocatore dell'Athletic Bilbao -