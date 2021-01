Vaccino Covid, cambia tutto? L’appello dell’esperto: “Prima loro” (Di domenica 3 gennaio 2021) A circa una settimana dalle prime somministrazioni del Vaccino anti Covid arriva L’appello dell’esperto. Non più gli anziani all’inizio della “fila”, ma i ragazzi. Specialmente in caso di riapertura degli… Questo articolo è stato pubblicato per la Prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 3 gennaio 2021) A circa una settimana dalle prime somministrazioni delantiarriva. Non più gli anziani all’inizio della “fila”, ma i ragazzi. Specialmente in caso di riapertura degli… Questo articolo è stato pubblicato per lavolta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

SkyTG24 : Covid, Galli: “Il trend preoccupa, la gente si muove e il virus anche” - fattoquotidiano : Farmacista rimuove oltre 500 dosi di vaccino anti Covid dal freezer e le rende inutilizzabili - stanzaselvaggia : In Lombardia ci sia prepara a fare pure il vaccino per il Covid privatamente. - ZilioGrandi : @electro7dark Si vede infatti....ora stanno organizzando i Covid hospital. Ma il fiore del vaccino è cosa fatta.... - MicroNido : @circebasileia Ciao! Si, certo. Per il momento l'argomento Covid è uscito solo durante i 'convenevoli', ha detto ch… -