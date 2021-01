Un Posto al Sole, anticipazioni 4 gennaio: addio a Marina? (Di domenica 3 gennaio 2021) Un Posto al Sole, anticipazioni 4 gennaio: è venuto il fatidico momento dell’addio a Napoli per Marina. Rivedremo la Giordano? Un Posto al Sole, anticipazioni 4 gennaio: Marina parte con Fabrizio L’imprenditrice decide di lasciare la sua città ed i suoi Cantieri, dopo ciò che è successo al fidanzato Fabrizio: l’uomo si riprenderà? Intanto Marina e Roberto ripensano tra sé e sé al loro passato. Sappiamo anche che nella donna si farà largo un desiderio di vendetta nei confronti dell’ex fidanzato ed ex socio nel lavoro, quindi è facile che tornerà. D’altra parte il suo è uno dei personaggi storici della soap … La vicenda di Marina e Roberto investirà Serena e Filippo La ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 3 gennaio 2021) Unal: è venuto il fatidico momento dell’a Napoli per. Rivedremo la Giordano? Unalparte con Fabrizio L’imprenditrice decide di lasciare la sua città ed i suoi Cantieri, dopo ciò che è successo al fidanzato Fabrizio: l’uomo si riprenderà? Intantoe Roberto ripensano tra sé e sé al loro passato. Sappiamo anche che nella donna si farà largo un desiderio di vendetta nei confronti dell’ex fidanzato ed ex socio nel lavoro, quindi è facile che tornerà. D’altra parte il suo è uno dei personaggi storici della soap … La vicenda die Roberto investirà Serena e Filippo La ...

ZagoValter : @plucciola @ricpuglisi @marcotravaglio @AndreaScanzi @GiuseppeConteIT @Quirinale Sarebbe colpa dei venduti per un o… - philia__1 : Io, lo sport, il mare e zero pensieri. Vado in bici fin da bambina, negli anni ho imparato a resistere alla fatica… - banchiluca : Ma io dico... Se in #Lombardia i casi sono in aumento, al posto di criticare il governo, non vi viene il dubbio che… - RobertoGranai : @lori_gianna @shiningjasmin @betyzapi @rebeccaabdu @danirlasalvemi1 @RIHANNON1967 @farinaveronica4 @Manuel48806156… - Adeleblabla : RT @saggiadecisione: @boni_castellane Straparla. Ormai non abbiamo più tempo di ascoltare tutta la parte Scientifico-mediatica progoverno.… -