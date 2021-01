Ufficiale | Athletic Bilbao | esonerato Garitano

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 3 gennaio 2021) L’Clubhail tecnicononostante il successo odierno con l’Elche. I bachi sono noni in classifica a 21 punti, ma evidentemente il lavoro del tecnico non è stato ritenuto sufficiente per una conferma. COMUNICADO OFICIAL I Relevo en el banquillo delClub —Club (@Club) January 3, 2021 Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.