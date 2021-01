Sun: City furioso contro Mendy per la festa di capodanno (Di domenica 3 gennaio 2021) Secondo quanto riporta il Sun, il Manchester City ha espresso delusione nei confronti del difensore Benjamin Mendy che avrebbe violato il lockdown per il coronavirus in Inghilterra ospitando alcuni amici a casa sua la vigilia di capodanno. Mendy avrebbe permesso a uno chef e due amici di andare a casa sua per festeggiare l’arrivo del nuovo anno andando contro le norme che impediscono a persone di famiglie diverse di stare in casa insieme nella parte settentrionale del paese. Tutto questo proprio nel momento in cui la società di Manchester si trova ad affrontare un focolaio di coronavirus che ha portato al rinvio della partita di lunedì contro l’Everton L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 3 gennaio 2021) Secondo quanto riporta il Sun, il Manchesterha espresso delusione nei confronti del difensore Benjaminche avrebbe violato il lockdown per il coronavirus in Inghilterra ospitando alcuni amici a casa sua la vigilia diavrebbe permesso a uno chef e due amici di andare a casa sua per festeggiare l’arrivo del nuovo anno andandole norme che impediscono a persone di famiglie diverse di stare in casa insieme nella parte settentrionale del paese. Tutto questo proprio nel momento in cui la società di Manchester si trova ad affrontare un focolaio di coronavirus che ha portato al rinvio della partita di lunedìl’Everton L'articolo ilNapolista.

napolista : Sun: #City furioso contro #Mendy per la festa di capodanno Mendy avrebbe permesso a uno chef e due amici di andare… - MCFCByron : @City_Chief Sun una - ItalyWith : RT @LisaCencioni: Buona festa del Sole, che torni presto a splendere! ?? #SolInvictus #25dicembre #Roma #nature #city #photo #photography #… - AshC741 : Marijuana Dispensary in Sun City, AZ - - sun_flowerlover : RT @vvvmak: SI alla mascherina NO ai reggiseni FREE THE TITTY PROTECT THE CITY -

Ultime Notizie dalla rete : Sun City Sun: City furioso contro Mendy per la festa di capodanno - ilNapolista IlNapolista Manchester City, Mendy nella bufera: violato il lockdown a Capodanno

Manchester City, Mendy nella bufera per un party di capodanno: il Manchester City avvierà una indagine interna per la violazione delle regole sul lockdown ...

Mendy, party di Capodanno contro le regole. E il City...

Dopo la festa dei calciatori di Tottenham e West Ham, ci casca pure il difensore francese di Guardiola: festa a casa sua con ospiti e uno chef. Ha chiesto pubblicamente scusa, ma potrebbe non bastare ...

Manchester City, Mendy nella bufera per un party di capodanno: il Manchester City avvierà una indagine interna per la violazione delle regole sul lockdown ...Dopo la festa dei calciatori di Tottenham e West Ham, ci casca pure il difensore francese di Guardiola: festa a casa sua con ospiti e uno chef. Ha chiesto pubblicamente scusa, ma potrebbe non bastare ...