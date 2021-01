Sondaggio: per l’85% Nainggolan ha fatto bene a scegliere ancora il Cagliari (Di lunedì 4 gennaio 2021) Secondo voi, Nainggolan ha fatto bene a scegliere ancora il Cagliari? Sì (85%) No (15%) Foto: Twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 4 gennaio 2021) Secondo voi,hail? Sì (85%) No (15%) Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

LegaSalvini : ++ SONDAGGIO: IL PREMIER CONTE NON SA GOVERNARE PER 2 ITALIANI SU 3 ++ Non c'è da stupirsi, è un governo di diletta… - pisto_gol : A grande richiesta: Le mie preferenze per il sondaggio del @CorSport di fine anno: 1.Squadra rivelazione: Mila… - Paolo65497103 : RT @Teresat14547770: Giuseppe Conte, il sondaggio di Analisi Politica: 'L'87% degli italiani non lo vuole più al governo' - FedericoLuc24 : RT @ilgiornale: Sondaggio choc per Conte: solo il 13% continua a fidarsi. E adesso gli elettori vogliono tornare alle urne per mandare a ca… - namusunflowers : buonanotte così per me questa è una grande vittoria su questo pianeta anche se è un semplice sondaggio ((dalla regi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio per Riapertura scuole 7 gennaio, ci sono le condizioni per il ritorno in classe? VOTA IL SONDAGGIO Orizzonte Scuola Vaccinazioni, oggi parte anche il Ticino: previsti tre centri

Le dosi sono arrivate e oggi anche il Canton Ticino avvierà il suo piano vaccinale nelle case per anziani tra ospiti e personale. La somministrazione della prima dose si chiuderà entro metà gennaio, m ...

Duecento giorni a Tokyo: i Giochi proibiti dal virus che dividono il Paese

Il 32% dei giapponesi vuole l’annullamento, il 31% un nuovo rinvio. Le misure anti-Covid fanno lievitare i costi mentre salgono i contagi ...

Le dosi sono arrivate e oggi anche il Canton Ticino avvierà il suo piano vaccinale nelle case per anziani tra ospiti e personale. La somministrazione della prima dose si chiuderà entro metà gennaio, m ...Il 32% dei giapponesi vuole l’annullamento, il 31% un nuovo rinvio. Le misure anti-Covid fanno lievitare i costi mentre salgono i contagi ...