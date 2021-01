Scoppia focolaio nel casertano dopo il funerale, il sindaco blinda la città con l’ultima ordinanza (Di domenica 3 gennaio 2021) Scoppia maxi focolaio dopo funerale, 76 contagiati nel casertano. È accaduto nel comune di Rocca d’Evandro con poco più di 3000 abitanti, in provincia di Caserta. focolaio a Rocca d’Evandro Il contagiato sarebbe Scoppiato al seguito di una veglia funebre per un’anziana svoltasi il 27 dicembre; sono risultati positivi gli oltre venti familiari, tra cui L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 3 gennaio 2021)maxi, 76 contagiati nel. È accaduto nel comune di Rocca d’Evandro con poco più di 3000 abitanti, in provincia di Caserta.a Rocca d’Evandro Il contagiato sarebbeto al seguito di una veglia funebre per un’anziana svoltasi il 27 dicembre; sono risultati positivi gli oltre venti familiari, tra cui L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

