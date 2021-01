Rizzoli sui negazionisti | Carenze cognitive | si chiama effetto Dunning-Kruger

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 3 gennaio 2021) Federico Garau Melaniasi scaglia contro i cosiddetti "": "Gli ignoranti pensano sempre di avere ragione, e più il loro livello di ignoranza è alto, più tendono drammaticamente a sovrastimare quello della loro conoscenza" Adesso che il vaccino anti-Covid è a disposizione e la campagna di vaccinazione è ormai stata avviata, proseguono con sempre maggior vigore e costanza gli strali nei confronti di quanti non abbiano intenzione di aderirvi e di coloro i quali nutrono ancora dei dubbi nei confronti del tanto discusso siero. Del siero anti-Covid, che non può vantare i lunghi studi e le sperimentazioni accurate che hanno caratterizzato molti altri vaccini nella storia dell'uomo, non si conoscono, solo per citarne alcuni, gli effetti collaterali a lungo termine, e ci sono già stati dei casi di risposte negative in alcuni ...